تراند اليوم : فيديو| "مرتضى منصور" يفتح النار على "رانيا يوسف": "داري صدرك يا مرة"

شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عضو البرلمان المصري، هجومًا لاذعًا على القائمين عن مهرجان "الجونة" السينمائي، بسبب تنظيمه بالتزامن مع ما قال "إنها أسوأ وأوسخ حملة لهدم استقرار مصر".

وقال مرتضى في مداخلة تلفزيونية: "النسوان بتتفنن الصدر اليمين يطلع واللي يصدر الشمال.. بلاش قرف يا مقرفين.. كل مرة تداري صدرها.. خلي عندكم".

وكان حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي شهد حضور عدد كبير من الفنانين، والعديد من الاطلالات الجريئة للنجمات.

وعبر مرتضى عن استيائه الشديد من الفستان الذي ارتدته رانيا يوسف بحفل الافتتاح، وتعجب من تصدرها "التريند" من خلال العري، معلقًا: "هو فيه إيه يا جماعة.. دي بلد محترمة".

واتهم، الفنانات بالبحث عن الشهرة من خلال ارتداء فساتين مثيرة تكشف عن أجسادهن.



