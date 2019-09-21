بعد إثارتها جدلا في الافتتاح.. كيف أطلت رانيا يوسف في أول أيام “الجونة السينمائي”؟

متابعة بتجـــــــــرد: شاركت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، في فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

وحضرت رانيا يوسف في أول أيام المهرجان، العرض الخاص للفيلم الأجنبي Sisters in Arms، بإطلالة محتشمة، مغايرة للفستان الذي ارتدته في حفل الافتتاح.

وكان اسم رانيا يوسف من بين أكثر الموضوعات تداولا بين المغردين على “تويتر” في مصر، بسبب فستانها الجريء الذي أطلت به على السجادة الحمراء في حفل افتتاح المهرجان، وكان سببا في إثارة الجدل بين معجبيها على موقع التغريدات الشهير.

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تجدر الإشارة إلى أن الفنانة المصرية أصبحت محل اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك في أعقاب إثارتها للجدل أكثر من مرة بإطلالاتها الجريئة، وكان أبرزها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

يشار إلى أن مهرجان الجونة السينمائي الثالث، يقام في الفترة من 19 إلى 27 أيلول/سبتمبر، ويتكون برنامجه من ثلاث مسابقات رسمية “مسابقة الأفلام الروائية الطويلة”، “مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة”، و”مسابقة الأفلام القصيرة”، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.

ويعرض المهرجان قرابة 80 فيلما، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية “نجمة الجونة”، و”الشهادات” المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة، كما يمتلك المهرجان ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية.