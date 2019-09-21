متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقت الفنانة المصرية رانيا يوسف على الجدل المثار منذ أمس الخميس، بسبب فستانها الذي وصفه كثيرون بـ"الجريء" في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.
وتحدثت رانيا في تصريح خاص لـ"فوشيا" عن موقفها من الانتقادات الموجهة إليها وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي الساخرة منها بسبب إطلالتها حيث ارتدت أمس فستانًا مكشوفًا من منطقة الصدر وذات فتحة ساق واسعة.
وكشفت الفنانة المصرية عن موقف بناتها من سخرية الكثيرين منها ورأيهن في ملابسها، مشيرة إلى أنها ضد حالة التنمر التي يتعرض لها النجوم والنجمات بسبب شكلهم أو ملابسهم.
وأوضحت يوسف تفاصيل إطلالتها المثيرة للجدل أمس وهل كان من اختيارها أم لا، كما كشفت تفاصيل إطلالتها التي ظهرت بها في ثاني أيام المهرجان.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من رانيا يوسف على فستانها الجريء بالجونة.. ورأي بناتها في ملابسها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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