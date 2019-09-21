شاهد.. مصر تغلي وفيفي عبده ترقص!

كتب امير فتحي في السبت 21 سبتمبر 2019 02:56 صباحاً - لم تمنع الاوضاع التي تمر بها مصر حاليا الفنانة والراقصة فيفي عبده من نشر فيديوهات رقص جديدة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشرت فيفي عبده، منذ ساعات، مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي ترقص على انغام اغنية “والله ولعب الهوى” للفنان احمد عدوية.

وبعد تلقيها لسيل من الانتقادات، ردت فيفي عبده في مقطع فيديو جديد قائلة ان الرقص بالنسبة لها تمرين اللياقة البدنية وتابعت “انا ارقص ولازم اعمل الرياضة بتاعتي ولازم اعمل الحاجة اللي بحبها وطالما مش بزعج حد كل واحد يخليه في حاله”.