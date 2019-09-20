شاهدوا.. الظهور الفني الأول ليسرا بعد وفاة والدتها في مهرجان الجونه السينمائي

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كتب امير فتحي في الجمعة 20 سبتمبر 2019 09:54 مساءً - منذ وفاة والدتها في الرابع والعشرين من تموز (يوليو) الماضي ولم تظهر الفنانة يسرا في أي من وسائل الإعلام إلا أن مهرجان الجونة السينمائي أخرجها من السياج الذي أحاطت نفسها بها، فقد ظهرت يسرا في حفل افتتاح مهرجان الجونه السينمائي، حيث يعد هذا الظهور الفني الأول لها بعد وفاة والدتها.
وظهرت “يسرا” وهي ترتدي فستاناً من اللون الرمادى الغامق، وقد تجنبت الحديث عن رحيل والدتها بشكل مفصل، https://cdn00.vidyomani.com/c/6/6/9/3qcetmepihrg/index.htmlفيما أكدت أنها كعضو اللجنة الاستشارية للمهرجان لم تتمكن من متابعة كافة الامور بسبب مرض ووفاة والدتها، وأنها تعتبر نفسها ضيفة شرف.
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