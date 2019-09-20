رانيا يوسف بإطلالة غير موفقة في مهرجان الجونة السينمائي

ما لبث الجمهور المصري والعربي بشكل عام أن نسي اطلالة الممثلة رانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40 العام الماضي، والجدل الذي أثارته حينها، حتى عادت “يوسف” مجددًا لتصبح حديث الساعة بسبب اطلالاتها الجرئية.

هذه المرة اتخذت رانيا يوسف من مهرجان الجونة السينمائي في مصر منبرًا لها، لتطل خلاله بفستان شكّل حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت الممثلة المصرية صورة لها خلال المهرجان، ارفقتها بتعليق عرّفت فيه عن كل من اهتم بإطلالتها.

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لم يلفت الفستان الجمهور بروعته، فهو كان أقل من عادي ولم تحسن هذه المرة رانيا الاختيار، من ناحية اللون والتصميم والتفاصيل كافة، لكنه رغم ذلك فكان كفيلا بأن يتحول الى موضوع للمناقشة بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبّروا عن امتعاضهم بهذه الاطلالة، متسائلين ما اذا كانت تقصد في كل حدث مهم ارتداء ملابس مثيرة للجدل للفت الانظار ولتتصدّر العناوين.

يذكر ان العام الماضي أثارت رانيا يوسف الجدل الجدل بشكل كبير بسبب اطلالتها في مهرجان القاهرة ما دفعها الى اصدار بيان اعتذرت فيه عن الاطلالة التي ظهرت بها. وجاء في البيان الذي نشر على حسابها على انستغرام: ”احتراماً لمشاعر كل اسرة مصرية اغضبها الفستان الذي ارتديته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اود ان أكد انني لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق“.