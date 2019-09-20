شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف .. المثيرة للجدل دائما "مرة بطانة ومرة حمالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين صفوف المصورين فى المهرجانات السينمائية، يقف كل منهم فى انتظار ظهور رانيا يوسف للفوز بصورة لتصبح حديث السوشيال ميديا، فالكل يعرف أنها دائما تثير الجدل بإطلالاتها الجريئة، فلا أحد ينسى فستانها فى مهرجان القاهرة السينمائى فى آخر دوراته "بدون بطانة" ووصل الأمر إلى تقديم عدد من المحامين بلاغات ضدها تتهمها بالفعل الفاضح وخدش الحياء، قبل أن يتم التنازل عنها.

يبدو أن رانيا أدمنت التريند بعد واقعة "البطانة"، ويتأكد ذلك بظهورها، أمس الخميس، على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، بفستان أخضر اللون مفتوح دون "حمالة صدر" خطفت به عيون الحضور.

الصور نشرتها الفنانة رانيا يوسف على صفحتها الرسمية بموقع مشاركة الصور انستجرام موضحة تفاصيل إطلالتها، قائلة إن الفستان من Havin، والمكياج من rashad.makeupworks وتسريحة شعرها من alsagheersalons .

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وتنوعت تعليقات رواد مواقع تويتر الساخرة من إطلالة رانيا يوسف، ويذكر أن رانيا يوسف أثارت ضجة سابقا بارتدائها فستان جريء فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ40، تصدرت خلالها "تريندات السوشيال ميديا" على مدار يومين.

وعلقت الممثلة حينها ، بأنه لم يتم استدعائها للتحقيق من جانب نقابة المهن التمثيلية على خلفية أزمة فستان ختام مهرجان القاهرة السينمائي، مضيفة أنه لم يتحدث إليها أحد من مسؤولى النقابة المصرية بخصوص هذا الأمر، وتابعت: "ارتديت فستانا بمهرجان سينمائى دولى مثلما يحدث فى المهرحانات العالمية بالخارج".