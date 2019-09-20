بدون حمالة صدر.. رانيا يوسف بإطلالة مثيرة في افتتاح الجونة!

كتب امير فتحي في الجمعة 20 سبتمبر 2019 02:56 صباحاً - فاجأت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجميع خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بظهورها بفستان إغريقي جريء. فقد ارتدت رانيا يوسف فتسان من قماش الباييت باللون الأسود المائل للأخضر الداكن، بدون أكمام، وتميز التصميم بقصة الأكتاف غير المتساوية، وحزام مربوط ومنسدل على التصميم من الجانب بنفس قماش ولون الفستان. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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