تراند اليوم : صورة لنجمة "طيور الجنة" تشعل ضجة واسعة.. ما السبب؟

أثارت نجمة قناة "طيور الجنة" السابقة "ديما بشار"، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت وهي تحمل طفلاً قال نشطاء إنه ابنها بعدما تزوجت من رجل أعمال أردني.

وحظيت الصورة بتفاعل واسع بين جمهور "ديما" التي لازالت صورتها وهي صغيرة عالقة في أذهان متابع قناة "طيور الجنة"، حيث اشتهرت بغناء عدد من أغاني الأطفال على هذه القناة قبل أن تنتقل في مرحلة لاحقة إلى قناة "نون للأطفال".



ومع انتشار الخبر على نطاق واسع، قررت "ديما" بشار التي ابتعدت عن التلفزيون والإعلام منذ سنوات الرد عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت قائلة: "مرحبا انتشر خبر على اخر صورة نزلتها و انا حاملة بنت اخوي محمد بشار اسمها مريم ❤️في مواقع واشاعات عم بتنزل الصورة وتكتب انه ديمة بشار رزقت بمولود ،،، هاي اشاعة ولا صحة ولا اساس لها ارجو منكم توضيح هالمعلومك في اي صفحة او خبر شكرا كتير بحبكم".