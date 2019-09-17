حسين الجسمي ينعي التونسية منيرة حمدي

نعى الفنان حسين الجسمي الفنانة التونسية منيرة حمدي وذلك عبر حسابه بموقع تويتر.

وكتب "الجسمي" قائلا: "خالص التعازي والمواساة للجمهور التونسي الحبيب في وفاة الفنانة منيره حمدي الله يرحمها ويغفر لها ويصبّر أهلها ومحبيها ويلهمهم الصبر والسلوان:".

يشار إلى أن الفنانة منيرة حمدي توفيت مساءً يوم الأحد الموافق 15

سبتمبر الماضي.

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وتعتبر الفنانة منيرة حمدي من أبرز الوجوه الفنية في تونس، وهي أصيلة ولاية باجة، وقد بدأت حياتها المهنية في برنامج نادي المواهب، وشاركت في الحفل الافتتاحي لدورة عام 2001 للمهرجان الدولي قرطاج، كما شاركت في أوبريت

"رقص الكمان" في عام 2005.

كما حصلت الفنانة الراحلة منيرة حمدي على جوائز عدة بما في ذلك الجائزة الأولى في آداء عام 1992، والجائزة الثانية من مهرجان الموسيقى التونسية في عام 1995، كما حصلت على الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية في عام 2004 م و "أوسكار" فيديو الموسيقى المصرية في عام 2005، وتم تكريمها في عام 2003 من قِبَل رئيس الجمهورية التونسية.