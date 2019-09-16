حورية فرغلي: خالد يوسف أرغمني على خلع ملابسي

ضجة كبيرة أثارتها الفنانة حورية فرغلي؛ بسبب تصريحات صحفية، وفاجأت محبيها ومتابعيها بالكثير من التصريحات النارية ضد مكتشفها المخرج خالد يوسف.
وقالت حورية فرغلي، في حوارها، إن خالد يوسف، الذي قدمت معه فيلم «كلمني شكراً» منذ ما يقرب من 10 سنوات، أقحم مشهد تعريها بالفيلم دون وجود سبب درامي، وأضافت أنها تعرضت للظلم من قبل خالد يوسف عندما شاركت معه في هذا الفيلم، خاصة في مشهد الإغراء، الذي لم يتواجد بسيناريو العمل، ولكنه أصرّ على ضمّ هذا المشهد للعمل، الذي آذاها نفسياً وفنياً لفترة طويلة.
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حورية فرغلي: لن أقدم أدوار الإغراء مرة أخرى أبداً
وأشارت إلى أنها قررت بعد الفيلم أن تتوقف عن تقديم مشاهد الإغراء تماماً، وتغيّر وجهة نظر الجمهور في موهبتها الفنية، مؤكدة أنها لم تكن نادمة على ما قدمته بهذا الفيلم؛ لأنها لم تتمتع بالخبرة الكافية في هذا التوقيت، وكانت في بدايتها الفنية، لذلك وافقت على تقديم هذا المشهد، وأن خالد يوسف عندما عرض عليها تقديم هذا المشهد، وافقت؛ لأنه أقنعها بأنه في السياق الدرامي للعمل، فمن الطبيعي أن شخصية الفتاة التي تغري الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تقوم بخلع ملابسها.
جدير بالذكر أن فيلم «كلمني شكراً» من بطولة عمرو عبدالجليل، غادة عبدالرازق، ماجد المصري، شويكار، وغيرهم الكثيرون من نجوم السينما المصرية.
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