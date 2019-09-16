تراند اليوم : فنانة شهيرة تصدم خالد يوسف: أجبرني على خلع ملابسي وظلمني فنيا وإنسانيا...

عبرت فنانة شهيرة عن استيائها الشديد من المخرج خالد يوسف ، متهمة إياه بإجبارها على خلع ملابسها لتمثيل أحد المشاهد.
وأضافت: "لست نادمة، كنت قليلة الخبرة عند تقديمي هذا المشهد، وحينما عرض علي خالد يوسف المشهد اقتنعت لأنه في السياق أن تقوم فتاة بخلع ثيابها لإغراء الشباب من خلال الإنترنت".
وقالت الفنانة حورية فرغلي بعد 9 سنوات من ظهورها في فيلم "كلمني شكرا" الذي أخرجه "يوسف" : "خالد يوسف أقحم مشهد التعري الذي قمت به .. لقد ظلمني".
وأضافت: "مشهد الإغراء، لم يكن ضمن السيناريو، وأصر خالد يوسف على تصويره، وظُلمت بسبب هذا المشهد على المستوى الفني والإنساني"، حسب موقع "العربية".
وتابعت: "قررت من بعدها عدم تقديم مثل هذه المشاهد مرة أخرى، ولن أقوم بخلع ملابسي بهذا الشكل، وحاولت أن أغير نظرة الجمهور لي في الأعمال الأخرى التي شاركت بها".
وأضافت: "لست نادمة، كنت قليلة الخبرة عند تقديمي هذا المشهد، وحينما عرض علي خالد يوسف المشهد اقتنعت لأنه في السياق أن تقوم فتاة بخلع ثيابها لإغراء الشباب من خلال الإنترنت".