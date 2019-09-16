حورية فرغلي تؤكد إجبار خالد يوسف لها على "الإغراء" وتُثير موجة من الجدل

أثارت الفنانة المصرية حورية فرغلي موجة جدل بعد تصريحاتها عن إجبار المخرج خالد يوسف لها على تقديم مشهد إغراء في فيلم "كلمني شكرًا" لم يكن موجودًا في السيناريو، وتسبّبت تصريحات حورية في تصدرها محرك البحث "جوجل" على مدار اليومين الماضيين، ولم يكن هذا الموقف الأول للفنانة المصرية الذي يجعلها مثار جدل وحديث مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد مرّت حورية بالعديد من المواقف الصعبة في حياتها، نجحت في تخطيها جميعًا، البداية كانت بتعرضها للخيانة من أقرب صديقة لها حسبما روت في أحد اللقاءات التلفزيونية.

ووصفت حورية هذا الموقف بأنه من أصعب المواقف التي مرت عليها في حياتها، لأنه جعلها تشك في جميع من حولها وأثّر على علاقتها مع الآخرين.

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وكان من أصعب المواقف في حياة حورية، حادث سقوطها من على الحصان وإصابتها في أنفها، الأمر الذي دفعها لإجراء عمليات تجميل كثيرة، أدت إلى تشوه أنفها وتسببت في مشكلة لديها في التنفس.

وإلى الآن يعتقد البعض أن سبب المشكلة التي تعاني منها حورية في أنفها، هو إجراؤها عملية تجميل فاشلة تبعتها بسلسلة عمليات أخرى، الأمر الذي نفته الفنانة أكثر من مرة ورغم ذلك لم يتوقف البعض عن ترديد نفس الاتهامات لها.

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كما اضطرت فرغلي لإجراء عملية استئصال للرحم بسبب نفس الحادث، مشيرةً إلى أنها شعرت برغبتها في الموت، بعد حديث البعض عن أن ما حدث لها كان بسبب عمليات التجميل رغم أنها كانت ملكة جمال مصر بالفعل ولا تحتاج لهذه العمليات.

ومن أبرز المواقف التي لا تنساها حورية، هو تعرضها للسحر من قبل بعض الأشخاص الذين لا تعرفهم، موضحةً في تصريحات سابقة: "جزء كبير من هذا السحر تحقق قبل أن أستطيع التخلص منه، كنت مريضة في السرير عامين.. ولم أتزوج ولا أنجب ولا أريد أن أعرف من وراء هذا السحر الذي أبطلته،.. منه لله".

وكانت حورية قد كشفت في تصريحات صحفية منذ يومين سبب اعتزالها أدوار الإغراء بعد فيلم "كلمني شكرًا"، لافتة إلى أنها ظلمت نفسها كثيرًا بتجسيدها أحد المشاهد في الفيلم الذي شهد بدايتها الفنية.

وتابعت: "مخرج الفيلم خالد يوسف أصر على تقديمي هذا المشهد والذي كان عبارة عن قيام فتاه بإغراء شاب على الإنترنت للحصول على أموال منه".

وواصلت: "بعد تقديمي هذا الدور قررت أن أنتقي أعمالي جيدًا، ولم أوافق على أي دور كان فيه مشاهد إغراء أو عري احترامًا لجمهوري ولتقديم نفسي من جديد على أنني فنانة أملك الموهبة ولا أعتمد على جسدي".

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