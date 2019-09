فرقة ” مياس ” اللبنانية تبهر لجنة تحكيم ” Britain’s Got Talent – The Champions “

كتب امير فتحي في الأحد 15 سبتمبر 2019 02:54 مساءً - شهدت ليلة أمس ظهور فرقة الرقص اللبنانية والحائزة على لقب ” Arabs Got Talent ” في موسمه الأخير والمعروفة بإسم ” مياس ” في برنامج اكتشاف المواهب ” Britains Got Talent – The Champions 2019 ” .

والذي يشترك به كل الذين استطاعوا تحقيق نجاحا كبيرا في برنامج ” Got Talent ” في جميع أنحاء العالم .

واستطاعت فرقة مياس من تقديم عرضا هائلا في لوحة راقصة على أنغام الموسيقى الشرقية نالت إعجاب الجمهور وأبهرت لجنة التحكيم الذين وقفوا الى جانب الجمهور الحاضر لتأكيد انبهارهم بهذا الاداء العالمي بعد انتهاء العرض .

وأشادت لجنة التحكيم بالانسجام الموجود بين أعضاء الفريق المكون من 31 شابة لبنانية وأن العرض مدهشا منذ بدايته إلى نهايته وعدم رغبتهم في انتهائه وعدم رؤيتهم لمثل هذا النوع من العروض من قبل .