فيديو ” معنف ابن طليقته ” يثير الغضب في السعودية ومواقع التواصل الإجتماعي

كتب امير فتحي في الأحد 15 سبتمبر 2019 11:51 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأب يقوم فيه بمعاقبة ” ابن طليقته ” الذي لم يبلغ من العمر 10 سنوات بطريقة مهينة .

حيث يظهر الرجل في مقطع الفيديو وهو يقوم بتقييد الطفل أمام أطفال آخرين أحدهم شارك في ضرب الطفل .

ويقوم الرجل بربط يديه وراء ظهره ومن ثم يقوم بربط رجله في يديه وسط صراخ وبكاء من الطفل وهو يحاول أن يتخلص منه ولكن الرجل لم يسمح له بالحركة .

وأثار مقطع الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة على موقع التغريدات ” تويتر ” وخرج هاشتاج ” معنف ابن طليقته ” للمطالبة بضرورة القبض على هذا الرجل ومحاسبته على هذا الفعل الغير إنساني والذي يتنافي مع حقول الطفل وإيصال الفيديو إلى الجهات المختصة .