كم هو فارق السن بين نادين نجيم وزوجها وماذا قالت عنه في إحدى المقابلات؟

في مقابلة سابقة أجرتها مجلة الجميلة مع النجمة نادين نجيم مضى عليها حوالي العامين، سألت الجميلة نادين عن علاقتها بزوجها هادي أسمر الذي يكبرها بـ 15 عامًا حيث كانت تعتبر أن فارق السن بينهما هو سر نجاح زواجهما.

نادين كانت تتحدث دائمًا عن دعم زوجها لها، وتجد فيه الزوج والصديق والحبيب في الوقت نفسه.

إليكم أبرز ما صرحت به نادين نجيم عن علاقتها بزوجها في المقابلة:

من هو الشخص الذي تُفصِحين له بكلّ شيء، كما لو أنّك تتكلّمين مع نفسك؟

زوجي هادي، حبيبي وصديقي. أعتمد عليه كثيراً وأستشيره دوماً في أعمالي وحياتي. فهو يتمتّع بخبرة عالية، كونه يكبرني في السنّ.

منذ بدء مسيرتك وأنت محاطة بفرد من عائلتك، سواء أمّك أم أخيك وأخيراً زوجك. ماذا تمنحك هذه الرفقة؟

النجوميّة والعمل الناجح يتطلّبان الدعم والإحاطة بأشخاص نثق بهم. لذا، أنا بحاجة إلى النصائح والدعم كي أتابع مسيرتي وأكون ناجحة. وأعتقد بأنّني أجد ذلك في عائلتي وزوجي. أحبّ الإنصات إلى الآراء المختلفة والأطباع التي تصبّ في مصلحتي، كي أكوّن فكرتي وأعمل بالنصيحة التي أراها صائبة. ومن البديهيّ أنّ هناك دائماً عيناً حنونة قريبة منك ترعاك وتحميك.

هناك أشخاص يتحدثون عن فارق العمر بينك وبين زوجك. هل تنزعجين من التركيز على هذا الأمر؟

إطلاقاً لأنني عندما اتخذت قرار الزواج، كنت مقتنعة وواثقة به. عندما أُقدم على أمر ما بحياتي، لا أتطلّع حولي ولا أهتم للآخرين. ردّات الفعل لا تعني لي. فالمهم أن أكون سعيدة. وطالما أنا سعيدة فلماذا يهمني كلام الناس؟ فكلام الناس لا يقدم ولا يؤخر. أنا بالنسبة إلي أجد أن فارق العمر، ينجّح زواجي. هناك أشخاص ينتقدون إذا كانت الزوجة أكبر من الزوج وآخرون إذا كان الزوج أكبر من الزوجة. هناك أشخاص يحبون أن يتزوجوا من نفس العمر. هذه أذواق والحب لا تشاور به، هو دقة قلب لا يفهمها إلا الثنائي «كل شخص بيعمل يلي بيريحه».

ربما كما ذكرت منذ قليل لأنك في منطقة خاصة بك، يسعون لاستفزازك؟

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100%، لا يجدون شيئاً ليتحدثوا به، فيقولون زوجها متقدم بالعمر. ماذا تقصدون بمتقدم بالسن؟ وهل عليّ أن أتزوّج بولد صغير في السن؟ بالنسبة لكاراكتيري وكيف أفكّر لا يناسبني أن أتزوّج برجل أصغر مني، فأنا لا أرتاح معه بما يتناسب مع عقلي ونضجي وطريقة تفكيري. أشعر أنني كبرت قبل أواني ولا يمكنني التفاهم مع رجل أصغر مني. والدنيا أذواق. بالنسبة إليهم هو كبير بالسن وبالنسبة إليّ هو شاب صغير بالسن.

كم فارق العمر تقريباً؟

15 عاماً. وما هذه المعضلة (ضاحكة)؟ فلو كان الفارق قرابة 20 أو 25 عاماً أقول إن الأمر مفاجأة نوعاً ما للناس. ولكن 15 عاماً لا شيء. الفارق هذا مثالي جداً لزواج ناجح.

أنصح ابنتي أن تختار زوجاً لها يكبرها بعشر سنوات على الأقل. وأنا أتحدث عن تجربة مهمة في هذا المجال.

وكانت نادين نجيم قد أعلنت انفصالها عن زوجها هادي الأسمر، بعدو زواج استمر ٩ سنوات، وأثمر عن بنت وصبي في الثامنة والخامسة من عمرهما.



ورغم ظهور نادين مع هادي قبل أيام في عيد ميلاد ابنهما جيوفاني الخامس، في خطوة فهم منها أن نادين تدحض شائعة طلاقها التي انتشرت بقوة قبل ايام، أعلنت نادين انفصالها عن زوحها بكلمات مقتضبة على تويتر جاء فيها

"‏القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا ... ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا...".



يذكر ان نادين عادت من القاهرة حيث تم تكريمها مساء امس في مهرجان الفضائيات العربية.