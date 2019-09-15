نادين نجيم تصدمُ الجمهور بانفصالها عن زوجها هادي أسمر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صدَمت الفنانةُ اللبنانيةُ نادين نسيب نجيم؛ جمهورَها بخبر انفصالها عن زوجها المهندس اللبناني هادي أسمر، وذلك رغم قصة الحب التي جمعتهما منذ 7 سنوات.

ويأتي إعلان نادين لخبر انفصالها بعد ساعات من حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل "خمسة ونص" في مهرجان الفضائيات العربية.

وكتبت نادين عبر "تويتر": "القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا".

وتابعت نادين نسيب نجيم: "ما في كلمة تعبر عن شعوري بها اللحظة، بس هيك صار الله يحمينا، وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد، شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم إلنا".

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وتلقّت نادين تعليقات من جمهورها عبروا فيها عن صدمتهم من خبر طلاقها، خاصة أن حياتهما بدت مستقرّة بعد إنجابهما ولدين وظهورهما منسجمين في المناسبات العامة، فيما حرص آخرون على دعمها معنويًا وتشجيعها على المضي قُدمًا بعد الانفصال.

وكان غياب رجل الأعمال هادي الأسمر، زوج الفنانة نادين نسيب نجيم، عن حفل زفاف صديقتها المقرّبة نتالي نصرالله، قد أثار عدة تساؤلات من قبل الجمهور.

وتزوّجت نادين نسيب نجيم من هادي أسمر في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، رُزقت منه بولدين هما "هافن" عام 2013 و"جيوفاني" بعام 2014.