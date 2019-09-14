الإعلامية نادين البدير تكشف موضوع حلقتها القادمة.. ومغردون”موضوع ساخن.. متحمسين”!

كشفت الإعلامية نادين البدير عن موضوع نقاش حلقتها القادمة من برنامج “اتجاهات” المذاع على فضائية روتانا “خليجية”.
وغردت نادين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلةً “هل تختار المرأة السعودية عباءتها اليوم كوسيلة لإثبات توجهها الفكري والديني ؟ ولماذا تركت النساء اللون الأسود ؟ ولماذا تمسكت به أخريات ؟ كل ذلك على طاولة #اتجاهات” ونشرت صورة لها مع عددٍ من الضيوف. وغرد ناشطون وناشطات تعليقاً على موضوع الحلقة ، فقالت إحداهن “موضوع ساخن يوم الأحد القادم منتظرين ومتحمسين”، وقال آخر “الموضوع جميل جداً”، فيما استنكر البعض استضافة 3 من الرجال في الحلقة التي تتحدث عن شأن نسائي خالص دون وجود لضيفة واحدة.
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