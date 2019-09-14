نجل أنجلينا جولي وبراد بيت يعيش في منزل متواضع في كوريا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

عاش نجل النجمة الأمريكية أنجلينا جولي، والنجم براد بيت، حياة الترف والثراء والتي كان ينعم بها الابن لأكبر للنجمين أنجلينا جولي وبراد بيت في الولايات المتحدة، حيث الإقامة في قصر فائق الفخامة سعره 25 مليون دولار مكون من 6 غرف نوم، وتبدلت تمامًا حياة الشاب المراهق، مادوكس، بعد انتقاله للدراسة في كوريا الجنوبية.

وكان موقع “رادار أون لاين”، قد حصل على صور حصرية تبرز مدى تدهور وبؤس غرفة النوم الصغيرة التي يمكث بها مادوكس هناك.

Advertisements

ويتقاسم مادوكس الغرفة مع طالب آخر، كما تبين الصور وتشمل سريرين فرديين، ومكاتب صغيرة، وخزانتي ملابس، وحمام صغير بدش، وحوض وتواليت، وهي كلها المرافق التي يتعين على مادوكس وصديقه أن يتشاركا فيها.

وتبلغ مساحة الغرفة الإجمالية شاملة الحمام، تزيد بقليل عن 250 قدمًا مربعًا، فضلًا عن وجود مطبخ مشترك ومنطقة معيشة يتشارك فيهما كل طلاب الطابق، وذلك بحسب الموقع.

والجدير بالذكر أنه يتعين على كل طلاب السنة الأولى في الحرم الدولي أن يعيشوا في مساكن الطلبة قبل الانتقال إلى الحرم الجامعي الرئيسي للجامعة الخاصة في العاصمة، سيول.