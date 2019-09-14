أمينة خليل رئيسة عصابة فى «لص بغداد»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تشارك الفنانة والنجمة المصرية أمينة خليل، فى فيلم “لص بغداد”، حيث تجسد دور رئيسة عصابة وشريرة فى دولة العراق وتعد محور الأحداث الرئيسية فى الفيلم.
وأمينة خليل شخصية شريرة وقوية ومتسلطة، وتترأس عصابة كبيرة تكون بمثابة مافيا، وتواجه الفنانان محمد إمام وفتحى عبد الوهاب.
ويشارك في بطولة “لص بغداد” فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، صلاح عبدالله، أحمد رزق، محمد عبدالرحمن، من تأليف تامر إبراهيم، وإنتاج “سينرجي”.
وعلى جانب أخر، تشارك أمينة خليل في بطولة فيلم أخر، يحمل “صاحب المقام” مع النجمة يسرا، وتجسد فيه شخصية واحدة من أولياء الله الصالحين بجانب بطلة العمل وضمن المجموعة الرئيسية للفيلم، وتقوم بمعالجة الأشخاص خلال الأحداث.
ويشارك في بطولة “صاحب المقام” يسرا، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، والنجم الكوميدى بيومى فؤاد، والفنانة ريهام عبد الغفور، والفنانة نسرين أمين، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.
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