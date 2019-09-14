شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تامر حسنى يفتتح حفله بأغنية "يابنت الإيه" وسط حضور آلاف باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح النجم تامر حسنى حفله المقام حاليا علي ملعب الهوكى داخل إستادالقاهر ة بأغنية يابنت الاية" وسط حضور ما يقرب من 60 ألف من جمهوره ومحبيه، كما قدم ثانى أغنياته " كل مرة " ومن المقرر أن يقدم تامر عددا كبيرا من أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوقك" وشهد الحفل حضور شخصيات عامة.

وانتهت منذ قليل فقرة الالعاب النارية بقيادة أحمد عصام، امام الجمهور علي أنغام الموسيقى وبعض الاغانى الاجنبيه التى اشعلت حماس الجمهور والاجواء وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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يشار إلى أن النجم تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" المقرر عرضه فى شهر أكتوبر المقبل، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشه بن أحمد ، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، ونجوم مسرح مصر الفنان على ربيع، والفنانه ويزو، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسني ، سيناريو و حوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، كما يحضر النجم تامرحسني فيلم آخر بعنوان " مش أنا " قصة و سيناريو و حوار تامرحسني وإخراج ساره وفيق.