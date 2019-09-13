شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لفضيحة الفنانة الإمارتية ميثا محمد ومشاعل الشحي والان مع التفاصيل

شهدت الساعات القليلة الماضية الكشف عن تفاصيل مثيرة، عن فضيحة الفنانة الإماراتية ميثا محمد، والتى انتشر لها مقاطع فيديو مخل بالاداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذى جعل الالاف من المواطنين داخل الوطن العربى يتوجهوا للبحث لمعرفة حقيقة تلك الفديوهات .

ميثا محمد ذلك الاسم الذى انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسرعة حيث اصبحت ميثا محمد ومشاعل الشحى واشتعلت مواقل التواصل الاجتماعي حول قصة الفتاة الاماراتية الجنسية واصبحت حديث جميع الوسائل والشارع العربى نظرا لانتشار فديو اعتبرة الكثير من المتابعين فضيح فضيحة لميثاء محمد .

تفاصيل فضيحة ميثاء محمد ومشاعل الشحى



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كما انتشر فديو مشعل الشحى التى انتشر لها فديو فضيحى هى الاخرة تحت عنوان فضيحة سناب مشاغل الشحى بالاضافة الى الفديو لميثا محمد لتكون الفضيحة للاثنين وتلك الفضيحة اثارت جدلا واسعا داخل دولة الامارات العربية المتحدة واصبحت مشاعل الشحى وميثا محمد حديث الشارع الإماراتي.

التفاصيل الكاملة لفضيحة مشاعل الشحى





وخرج زوج مشاعل الشحى هو الاخر بنشر فديوهات له وزوجته الفنانه مشاعل الشحى حيث نشر احمد خميس الاعلامى الاماراتى فديهات جمعته مع زوجته على مواقع التواصل الإجتماعي وهما يرتديان البدل ذات اللون الأحمر فى مسلسل "لا كاسا دى بابل".