بالفيديو| بالزغاريد.. نشوى مصطفى تحتفل بعقد قران ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت الفنانة نشوى مصطفى اليوم الخميس 12 سبتمبر، بكتب كتاب ابنتها مريم، وحرصت على مشاركة جمهورها عبر "فيسبوك" لحظة توقيع ابنتها على عقد القران.

وظهرت مريم وهي تقوم بالتوقيع على عقد القران، بينما حرصت والدتها على إطلاق الزغاريد، وقالت "مريومة خلاص اتجوزت.. ممكن كلنا نصلي على سيدنا محمد".

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كانت نشوى احتفلت في يوليو الماضي بزفاف نجلها عبدالرحمن، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وشهد الحفل حضور عدد كبير من الفنانين، منهم: ماجد الكدواني، منال سلامة، إدوارد، أنوشكا، رانيا فريد شوقي، إيمي سالم، عزة مجاهد.