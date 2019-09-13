شاهد: فنانة مغربية تظهر أمام متابعيها بـ البيجاما.. وتدعو الفتيات لتحدي غريب

لفتت الممثلة المغربية أمينة العلي الأنظار من خلال ظهورها في فيديو دعت من خلاله الفتيات إلى خوض تحد غريب.
وسألت متابعاتها: “كيف أشكالكم وأنتوا قاعدين في البيت بالبيجاما مبهدلين وحفيانين؟”. وأشارت إلى أنها أطلقت تحدياً يقضي بالتقاط الصور العفوية بملابس المنزل.
ولفتت إلى أنها في الحقيقة أكثر جمالاً مما تبدو عليه في المقطع المصور، مع التنبيه إلى أن الإضاءة غير كافية. كما دعت كل امرأة إلى أن تحبّ نفسها كما هي.
ونبهت إلى ضرورة عدم التأثر بالفاشينيستات اللواتي يبالغن في الاهتمام بإطلالاتهن. وحقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
وعلى إثر ذلك تعرضت الفنانة للكثير من الانتقادات بسبب مظهرها واعتبر الكثيرون أن هذا التحدي لا معنى له ويدل على سطحية في التفكير.
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