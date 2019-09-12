روجينا بإطلالة جريئة في حفل زفاف هنا الزاهد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية روجينا، متابعيها عبر خاصية الأستوري بصفتها الشخصية بموقع انستجرام، بصورة جديدة خ بإطلالتها في حفل زفاف الفنان أحمد فهمي، على الفنانة هنا الزاهد.

روجينا، اختارت بإطلالتها في الحفل فستان قصير من أحد جوانبه ومزود بالشراشيب، عاري الكتفين وتعد هذه هي الإطلالة الأحرأ لروجينا والتي حضرت الحفل برفقة زوجها الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين.

وشارك في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي، عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، في الحفل الذي أقيم بفندق الفورسيزون بالقاهرة، وأحيا الحفل الفنان محمد حماقي، الذي قدم باقة مميزة من أهم أغانيه.

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من ناحية أخرى تم تكريم روجينا، مؤخرًا من خلال مهرجان «جرش» السينمائي بالأردن، وشاركت جمهورها في صور لها من هناك.

روجينا تغيبت عن السباق الرمضاني لهذا العام على غير العادة، ولم تشارك إلا كضيفة شرف في مسلسل «بدل الحدوتة 3»، والذي قدمته الفنانة دنيا سمير غانم.

وشاركت روجينا في السباق الرمضاني قبل الماضي من خلال مسلسل «كلبش 2»، مع الفنان أمير كرارة، والذي حقق نجاحا كبيرا، كما شاركت في مسلسل «ضد مجهول»، مع الفنانة غادة عبدالرازق.