شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كريم عبدالعزيز ومصطفى شعبان وأحمد عز فى زفاف أحمد فهمى وهنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوافد حاليا نجوم الفن على حفل زفاف النجمين أحمد فهمى وهنا الزاهد المقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، والمقرر انطلاقه بعد قليل فور دخول العروسين قاعة الحفل عقب انتهائهما من جلسه التصوير الخاصة بصحبة العائلة قبل الحفل.

ومن أبرز النجوم الذين يحضرون الحفل أحمد عز، كريم عبد العزيز، أشرف عبد الباقى، مصطفى شعبان، يوسف الشريف، لبلبة، هشام ماجد، محمود عبد المغنى، إسلام جمال، علاء مرسى، خالد عليش، عماد زيادة، علاء مرسى، الإعلامى عمرو الليثى، محمد على رزق، هانى عبد الله، كريم عفيفى، المخرج بيتر ميمي، مدير التصوير جلال الزكي.

كما يحضر المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، المخرج أحمد خالد موسي، محمد علي رزق، حسنى شتا، السيناريست محمد سيد بشير، وائل العونى، وعدد آخر من النجوم ما زالوا يتوافدون على الحفل.

ودعا العروسان عددا كبيرا من أصدقائهما فى الوسط الفنى من فنانين ومخرجين ومؤلفين ومنتجين لمشاركتهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، مع وجود تنظيم كبير فى الدخول للحفل.

واحتفل الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد بخطبتهما منتصف شهر أغسطس 2018، بمنزل هنا واقتصر الحضور على العائلتين، وكان من المقرر أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضى أيضاً ولكنهما انشغلا بأعمالهما الفنية الجديدة، حيث قدما سوياً مسلسل "الواد سيد الشحات" والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

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