كتب امير فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 05:52 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” ليلى علوي ” مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” تعود إلى سن العشرين من عمرها .
وظهرت في الصور بإطلالة وملامح بسيطة حيث كانت ترفع شعرها إلى الوراء وتضع مكياجا خفيفا .
وكتبت ليلى في تعليقها على الصورة : ” ذكرياتك تجعلك من أنت .. صور قديمة تجلب الكثير من الذكريات الجميلة ” .
وتفاعل عدد كبير من متابعي ومحبي الفنانة ليلى علوي على الصور والين أشادوا بجمالها إلى الآن حتى مع تقدم عمرها بل تزداد جمالا وعدم تغير ملامحها .
فجاءت التعليقات مثل : ” جميلة القلب والروح والشكل ” و ” يا جمالك ” و ” جميلة الجميلات .. كل يوم تزدادين جمالا ورقة ” و ” القمر اللي نوره مش بيطفي ابدا ” و ” برنسيسة الوطن العربي ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي تنشر صورا لها في العشرينات .. والجمهور : ” يا جمالك “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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