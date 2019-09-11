مرام علي تتفوّق بتجسيد الشّرّ في"عروس بيروت".. هل تستتحقُ لقب الأفضل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشارك الفنانة السوريّة مرام علي حاليًا في بطولة المسلسل العربيّ "عروس بيروت" والذي يلاقي رواجًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية، جعلته يتصدّر قائمة الأكثر تداولًا يوميًا.

في بداية الحلقات الأولى لم يستطعْ المشاهد تمييز النجمة السوريّة سوى من صوتها، نظرًا لبعض التغييرات التي طرأت على شكلها كتغيير لون شعرها إلى الأحمر بعدما اعتاد عليها الجمهور باللون الأشقر، بالإضافة إلى تغيير في ملامح وجهها بسبب البوتكس والفلير.

وتجسّد مرام في العمل شخصية نايا، التي تسعى بكلّ قوّتها إلى دخول قصر الضاهر، وبعدما يبدد فارس "ظافر العابدين" أملها بهذا الأمر بزواجه من ثريا "كارمن بصيص"، تتّجه نايا للارتباط بشقيقه الأصغر "خليل" الفنان اللبناني جو طراد.

وبحسب الأحداث التي شهدتها الحلقتين الماضيتين من المسلسل فإنّ دور نايا يحمل العديد من المفاجآت، حيث بدا واضحًا أنّها تحمل بعض المشاعر لفارس، وأنّ ارتباطها بخليل هو من أجل دخول القصر والانتقام من ثريا، وأخذ دور سيدة القصر من حماتها ليلى "تقلا شمعون".

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وبالفعل نجحت علي بفرض نفسها على العمل وتقديم الشخصيّة الشريرة بكل براعة، سواء في نبرة صوتها أو تصرفاتها الهادئة ونظرات عيونها الحاقدة، وقد تتمكن الفنانة السوريّة سحب البساط من بطلة المسلسل كارمن بصيص، في حال بقيت على نفس الوتيرة في العمل خاصة مع تصاعد الأحداث المتوقّع.

ومرام علي نجمة سورية استطاعت التألّق في السنوات الماضية، وشاركت في عدد من الأعمال المهمة أبرزها: بنات العيلة، ما وراء الوجوه، الندم، شوق، الواق واق.