لأول مرة اعترافات فريق اغتيال الصحفي السعودي ” جمال خاشقجي “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 03:54 مساءً - كشفت صحيفة ” صباح التركية ” يوم أمس الإثنين عن اعترافات الفريق الذي قام باغتيال الصحفي السعودي ” جمال خاشقجي ” داخل قنصلية المملكة العربية السعودية في مدينة إسطنبول في تركيا في شهر أكتوبر من العام الماضي .

وقالت الصحيفة أن ” أحمد عسيري ” نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق قام بتأسيس 3 فرق وهي فريق” التخابر ” وفريق ” الإقناع والتفاوض ” و فريق ” الدعم اللوجيستي ” على أن يكون الجنرال ” منصور أبو حسين ” مسؤولا عن الفرق الثلاثة .

وأشارت الصحيفة إلى أن أحمد عسيري قد تنصل من قبل من مسؤولية قتل خاشقجي وقال في إفادته إنه أصدر تعليماته لأبو حسين لإحضار جمال للسعودية بالإقناع ولم يطلب منه إحضاره بالقوة .

بينما جاءت إفادة أبو حسين التي تناقضت معه الذي قال إن عسيري طلب منه إحضار جمال حتى باللجوء إلى القوة .

وإنه وتواصل مع القنصل العام السعودي بإسطنبول وأخبره بأنه سيأتي إلى المدينة مع 15 شخصا دون إعطائه أي معلومات مفصلة .

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وتأتي اعترافات ” ماهر المطرب ” الرجل الثاني في فريق الاغتيال بأنه قرر قتل خاشقجي إذا لم يقتنع بالمغادرة إلى السعودية .. وكان يخطط في البداية لدفنه في حديقة القنصلية إلا أنه عدل عن ذلك خوفا من اكتشاف أمره .

وروى ماهر بعض ما حدث في واقعة اغتيال جمال خاشقجي قائلا : ” كنا جالسون معه في محاولة إقناعه بالذهاب معنا إلى الرياض وفي الوقت نفسه وضعت على الطاولة أمامه منشفة وإبرة والمادة المخدرة .. فسألني خاشقجي ماذا ستفعل ؟ قلت سأتخلص منك وأعاقبك ” .

وذكر الطبيب الشرعي وعضو فريق الاغتيال ” صلاح الطبيقي ” إنه حقن خاشقجي بمقدار كبير من مخدر محظور جلبه من القاهرة قبل أن يقطع جثته إلى أشلاء .