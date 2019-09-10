مقتل طالب ” إبتدائي ” خنقا على يد زميله بالمدرسة في السعودية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 12:52 مساءً - أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم أمس الإثنين عن وفاة طالب يدعى ” معتز ” البالغ من العمر 12 عاما مخنوقا إثر مشاجرة مع زميله في مدرسة ” بشر بن الوليد الابتدائية ” غرب مدينة الرياض .

حيث وثقت كاميرات المراقبة المشاجرة بين طالبين في الصف السادس الابتدائي والتي وقعت في ساحة المدرسة بحضور 4 مراقبين من المعلمين عندما كان ” معتز ” قد خرج برفقة زملائه لتناول وجبة الإفطار وكان يلعب في الوقت الذي نشب بينه وبين زميله القاتل شجار .

والذي دفع زميله إلى خنقه حتى الموت .. وحاول عددا من المعلمين إسعاف الطالب لكنه فارق الحياة في الطريق إلى مستشفى الملك خالد الجامعي وتم إيداعه في ثلاجة المستشفى .

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وفور تلقي الجهات الأمنية بلاغا من المدرسة بحدوث مشاجرة بين طالبين نتج عنها وفاة أحدهم انتقلت الجهات الأمنية إلى موقع الحادث وتم رفع البصمات ومشاهدة الكاميرات قبل أن يتم فتح محضر تحقيق بذلك لمعرفة دواعي الحادثة .

وأثار خبر مقتل الطفل هلعا بين الأهالي فور تداول تفاصيله على مواقع التواصل الاجتماعي إذ تعد من أعنف الحوادث التي شهدتها المدارس السعودية .