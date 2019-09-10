نجوى فؤاد عن فيفي عبده: “كانت رمزا للرقص الشرقي لكنها انتهت”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 05:45 صباحاً - اعتبرت الفنانة والراقصة المصرية نجوى فؤاد ان ساحة الرقص الشرقي أصبحت فارغة، بعد رحيل النجمات الكبيرات في هذا المجال، حيث إن الساحة قد سيطر عليها الراقصات الروسيات والأوكرانيات وغيرهن.

وأضافت نجوى أن فيفي عبده كانت رمزا من رموز المهنة خلال السنوات الماضية، لكنها انتهت، حتى إن الراقصة دينا التي كانت أيضا من رموز المهنة في طريقها إلى الانتهاء “بتشطب”، ولم تعد هناك راقصة مصرية من الممكن أن يتم الإشادة بها.

وأوضحت نجوى أن عيوب الراقصات الأجنبيات، هو أن ملامحهن ليست معبرة، خاصة أن الرقص الشرقي ليس مجرد تقديم استعراض فقط، لكن هناك عامل كبير للملامح والتعبير بالوجه.

ورفضت نجوى فؤاد إبداء رأيها في الراقصة صافيناز وآل كوشنير وغيرهن من الراقصات الأجنبيات، إلا أنها أكدت عدم رضاها على أن يسيطرن على الساحة في مصر.