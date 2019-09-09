رمضان 2020..الزعيم ينافس بفلانتينو.. ورامز جلال يعود بمقلب جديد

بدأ ماراثون دراما رمضان 2020، بالتعاقدت مع بعض نجوم الفن على مسلسلات رمضان 2020، وذلك بعد نجاح موسم رمضان الماضي، رغم الإعلان عن عدد قليل من المسلسلات، والتي ينتمي أغلبها لفئة العروض الحصرية، وقد يسبب ذلك حيرة للمشاهد، حول أولوياته في المتابعة والمشاهدة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أهم تعاقدات نجوم الفن لموسم رمضان 2020:

تعاقدت الفنانة دينا الشربيني على بطولة مسلسل" شفيقة ومتولى"، الذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2020؛ لتكون من أوائل الفنانات اللاتى أعلننا على مشروعها الدرامي.

وتدور أحداث المسلسل بعيدة عن فكرة فيلم "شفيقة و متولي"، وأنه لا يوجد تشابه بين شخصيات الفيلم والمسلسل، حيث أن المسلسل يعتمد كليًا

على القصة الحقيقة، والتي وقعت في ثلاثينيات القرن الماضي.

كشف النجم يوسف الشريف عن مسلسل "the end"، والذي من المقرر أن يخوض به سباق الدراما الرمضاني 2020.

ويُحضّر النجم ياسر جلال لمسلسله الجديد مع سينرجي، في سرية تامة، ويحمل العديد من المفاجآت، كما عودنا لتقديم شكل مختلف عن أعماله السابقة.

ويبتعد النجم أمير كرارة عن سلسلة مسلسله الشهير "كلبش"، في سباق الدراما الرمضاني 2020، وانتهى مؤلف عمله الجديد من كتابة 13 حلقة من المسلسل، دون الكشف عن اسمه أو تفاصيل بخصوصه.

ويعود النجم مصطفى شعبان، إلى أعماله الكوميدية، وذلك

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بعد الابتعاد عن أدواره الكوميدية، ومن المقرر أن يظهر من خلاله بشكل جديد.

وأكد علي ربيع أنه يخوض سباق الدراما الرمضاني 2020 بمسلسل جديد سيكون مفاجأة للجمهور، وذلك بسبب السيناريو.

و بعد نجاح فيلم "الفيل الأزرق 2 "، يخوض مجددًا النجم كريم عبد العزيز سباق دراما رمضان 2020، بالجزء الثاني من مسلسل "الزيبق".

ويحضر المخرج سامح عبد العزيز لجزء ثانٍ من مسلسل رمضان كريم، والمقرر عرضه في رمضان 2020.

وفي مفاجأة كبرى، أكدت مصادر مقربة من الفنان رامز جلال أنه بدأ في التحضيرات، والتجهيزات الأولية لتقديم برنامج مقالب، بشكل جديد، بعد أن عرضت عليه أكثر من ٥ أفكار إلا أنه أستقر على فكرة واحدة؛ ليتم عرضها ضمن سباق برامج المقالب خلال شهر رمضان 2020.

يذكر أن المخرج رامى إمام أكد خوض مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، سينافس بسباق دراما رمضان 2020، وذلك بعد تأجيله لمدة عام.