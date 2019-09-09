نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على ديفيد بيكهام يستعد للزيجة الثانية من عارضة أزياء صينية مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: توفر العاصمة البريطانية لندن أجواء رومانسية، لنجم كرة القدم “ديفيد بيكهام” الذي يستعد للزواج مرة ثانية من عارضة الأزياء الصينية الجميلة أنجيلا بابي، بعد ظهر الغد.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن الزيجة الثانية للاعب الكرة المتقاعد ستكون ضمن إعلان ترويجي لأحد أشهر الفنادق الصينية في لندن قبل موعد افتتاحه الكبير العام المقبل.

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وفي عدد من الصور، تألق “بيكهام” لاعب خط الوسط السابق في مانشستر يونايتد وريال مدريد والمنتخب الإنجليزي، في لباس كلاسيكي أنيق، استعدادًا لتصوير إعلان تجاري للمشروع المستوحى من مظاهر الحداثة في العاصمة البريطانية.

بينما تألقت عارضة الأزياء من مواليد شنغهاي، في ثوب الزفاف الأبيض قبل التحضير للزفاف من “بيكهام” الذي يقوم بالإعلان لصالح واحد من أضخم الفنادق التي سيتم افتتاحها في لندن، حيث سيضم 200 متجر وثلاثة منتجعات صحية وأربعة نوادي صحية.