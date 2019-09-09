“صباحي انت” هدية خاصة من راشد الماجد الى جمهوره

Sep 09, 2019
قرر الفنان راشد الماجد أن يهدي جمهوره مقطعاً صغيراً لا يتعدى الدقيقة الواحدة من أغنية تحمل عنوان “صباحي انت” وهي من كلمات الشاعرة جموح، ألحان سفير الألحان فايز السعيد، توزيع مهند خضر، مكساج حسين بركات، إشراف علي الخوار ومنتج منفذ الخوار للإنتاج الفني.
واحب “الماجد” ان يخصص لمحبيه مقتطف بصوته المميز ليستمتعوا به صباح كل يوم من خلال أغنية “صباحي انت”. ويقول: “صباح الخير منك غير يا اجمل ما خلق ربي انا حبك يا وجه الخير ويا روحي ويا حبي”.
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