“صباحي انت” هدية خاصة من راشد الماجد الى جمهوره

قرر الفنان راشد الماجد أن يهدي جمهوره مقطعاً صغيراً لا يتعدى الدقيقة الواحدة من أغنية تحمل عنوان “صباحي انت” وهي من كلمات الشاعرة جموح، ألحان سفير الألحان فايز السعيد، توزيع مهند خضر، مكساج حسين بركات، إشراف علي الخوار ومنتج منفذ الخوار للإنتاج الفني.

واحب “الماجد” ان يخصص لمحبيه مقتطف بصوته المميز ليستمتعوا به صباح كل يوم من خلال أغنية “صباحي انت”. ويقول: “صباح الخير منك غير يا اجمل ما خلق ربي انا حبك يا وجه الخير ويا روحي ويا حبي”.