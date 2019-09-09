شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تصور مشاهدها فى "الانسة فرح" بشبرامنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصورالفنانة رانيا يوسف مشاهدها اليوم الاثنين فى مسلسل "الأنسة فرح" بالديكور الخاص فى شبرامنت، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنانة أسماء ابواليزيد، ويعرض المسلسل على 4 أجزاء خلال الفترة المقبلة.

وتعتمد أحداث المسلسل على الإثارة والتشويق، حيث تحدث جريمة قتل داخل أحد الفنادق التى تعمل بها أسماء أبو اليزيد جرسونيرة به، كما يتضح أن أسفل هذا الفندق "نفق"، وتتصاعد الأحداث تباعا .

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"الآنسة فرح" مأخوذ من مسلسل أمريكى بعنوان "Jane the virgin" وهو دراما كوميدية رومانسية عرض في أجزاء على قناة CW بداية من عام 2014، والمسلسل بطولة رانيا يوسف، أسماء ابو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت واخراج أحمد الجندى والمقرر عرضه فى الموسم الشتوى.

مسلسل "الأنسة فرح" انطلق تصويره الأسابيع الماضية، تحت قيادة المخرج أحمد الجندى وفى نفس الوقت يجرى إنهاء التعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة بعد الاستقرار على كل من رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول ومن المقرر عرضه فى الموسم الشتوى.