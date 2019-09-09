شاهد… فيفي عبده تغضب العراقيين بوصلة رقص في عاشوراء!

كتب امير فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2019 03:54 مساءً - اغضبت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عدد من متابعيها العراقيين بنشرها مقطع فيديو راقص واهدائه لهم في يوم عاشوراء.

فقد نشرت فيفي عبده مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه وهي ترقص على اغنية للفنانة العراقية رحمة رياض وعلقت قائلة: “تحية مني لشعب العراق و للفنانة رحمة رياض بحبها اوي و بحبكم❤️✋

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