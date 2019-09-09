جمهور مسلسل "وادي الذئاب" يُصاب بخيبة أمل.. وإليكِ السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرت يوم أمس بعض الأخبار حول عودة المسلسل الأكثر شهرة في الدراما التركية، والذي تحول إلى ظاهرةٍ بسبب نجاحه الكبير وهو مسلسل "وادي الذئاب"، بعد اتفاق "pana film" الشركة المنتجة له مع منصة نتفليكس من أجل حقوق عرض الجزء الجديد في عام 2020.

وتفاعل جمهور المسلسل مع الخبر مبدين سعادتهم وحماستهم لعودة العمل بعد توقفٍ وصل إلى عامين، إلّا أنَّ هذه الفرحة لم تستمر طويلًا على حد تعبيرهم؛ إذ نشرت الشركة المنتجة للمسلسل بيانًا عبر صفحتها الخاصة في إنستغرام نفت من خلاله هذه الأخبار، وأكدت على أنَّ أي تطوراتٍ تخص العمل سيتم إعلانها في وقتها وعبر صفحتهم.

يُشار إلى أنَّ مسلسل "وادي الذئاب" والذي بدأ عرضه في عام 2003، حقق نجاحًا كبيرًا جدًا في تركيا والوطن العربي، بمواسبه الـ 10، ولفتت شخصيةُ "مراد علمدار" التي جسدها الفنان نجاتي شاشماز، الأنظار مُحققًا شهرةً واسعةً ونجاحًا كبيرًا في الوطن العربي، حتى أنّه في أحد تصريحاته قال إنَّ الناس ينادونه باسم شخصيته في العمل.

وكان النجم التركي نجاتي شاشماز، كشف في وقتٍ سابق عن أنَّ هناك نيةً بالعودة لإنتاج جزءٍ جديدٍ من العمل، وأضاف أنَّ الجزء الجديد سيحمل اسم "وادي الذئاب الفوضى"، إلا أنّه لم يتم الإعلان أو التحدث عن الأمر بعد تصريحات شاشماز هذه.