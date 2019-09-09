عيسى المرزوق يُغني بالمصري لحبيبته: “عسل باللوز” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم الكويتي عيسى المرزوق أغنية جديدة تحمل اسم “عسل باللوز” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته على موقع “يوتيوب”.
الأغنية راقصة، تناسب أجواء الصيف والسهرات الشبابية، وتُبرز المقومات الصوتية التي يتمتّع بها المرزوق خاصةً في اللون الغنائي السهل الممتنع.
يتغزل عيسى المرزوق في الأغنية بحبيبته بأجمل الكلمات، حتى أنه يستعين باللهجة المصرية فيقول في أحد المقاطع: “خلتني كون عاشق مجنون غنى بحبها مصري”.
“عسل باللوز” من كلمات عذبي الدبيس، ألحان عيسى المرزوق نفسه وتوزيع ومكس علي المتروك.
لمشاهدة فيديو أغنية “عسل باللوز”:
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