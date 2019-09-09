رانيا يوسف تستجم مع ابنتيها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تواصل االفنانة المصرية رانيا يوسف رحلاتها الصيفية بين المدن السياحية، وشاركت مؤخرا جمهورها صورا من إحدى هذه الرحلات مع ابنتيها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

رانيا يوسف علقت على الصور التي ظهرت فيها مع ابنتيها في رحلة استجمام وكتبت: «عائلتي هي أهم شيء بالنسبة لي وأي شيء آخر يأتي في المرتبة الثانية».

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الصور حازت على إعجاب الجمهور، ولكن لاحظ البعض ملابس ابنتها الجريئة التي كشفت عن جسدها، ونصحها الفانز باختيار ملابس تناسب سنها.

رانيا يوسف تزوجت 3 مرات الأول من المنتج محمد مختار، وذلك في بداية حياتها الفنية، وأنجبت منه ابنتيها، ولكنها انفصلت عنه بعد زواج أكثر من 12 عاما.

الفنانة المصرية دخلت في خلاف مع مختار بسبب النفقة على ابنتيها، وتزوجت أيضا بعد ذلك من رجل نصب عليها، بينما كانت آخر زيجاتها من رجل الأعمال طارق عزب.

يذكر أن رانيا يوسف، تواصل حاليًا تصوير “مملكة إبليس”، ويشارك في بطولته غادة عادل، وأحمد داود، وإيمان العاصي، وخالد أنور، وكريم قاسم، ومحمود الليثي، وسلوى خطاب، وصبري فواز، ومحمد جمعة، وأسماء جلال، والمسلسل من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.