من هي يارا النملة.اجمل فتاة في السعودية؟

كتب امير فتحي في الأحد 8 سبتمبر 2019 03:53 صباحاً - أشعلت فتاة سعودية تدعى يارا النملة مواقع التواصل الاجتماعى فى المملكة العربية السعودية وتصدرت تريند تويتر بهاشتاج “يارا النملة أجمل سعودية”. وأصبحت يارا النملة أشهر السعوديات اللاتى اقتحمن عالم الشهرة بالعمل فى عالم المكياج والموضة. يارا النملة البالغة من العمر 24 عاماً من مواليد الرياض تدرس فى كلية الهندسة المعمارية، ومهتمة بعالم التجميل والإعلام، كما أن والدتها تعمل خبيرة ديكور، تألقت فى مجال الموضة والاكسسوارات؛ وتشارك متابعيها بكل جديد على صفحتها الخاصة فى موقع إنستجرام. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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