رنا الابيض ترفع دعوى تفريق ضد زوجها بعد خطوبته!

كتب امير فتحي في الأحد 8 سبتمبر 2019 02:47 صباحاً - هنأت الفنانة السورية رنا الأبيض زوجها وائل دباس، بمناسبة عقد قرانه على الشابة شيرين عقاد، وحيث تعتبر خارج الوسط الفني .
واوضحت رنا الأبيض، في تصريحات صحفية، انها تقدمت بدعوى تفريق ضد زوجها، وذلك بعدما دام زواجهما 13 عامًا، كاشفة لم ينجبا أطفالاً لأسباب صحية تتعلق بزوجها وائل دباس.
وأكدت رنا الأبيض أنها خلال هذه الأعوام، كانت الزوجة الوفية والصابرة والمحافظة على راحة زوجها، لتفاجئ بأن زوجها إرتبط بغيرها بشكل سري.
كما نشرت رنا الابيض، عبر حسابها على انستغرام، صورة عن خبر عنوانه “تقدم رنا الابيض لزوجها وائل مباركة بخطوبته للانسة شيرين عقاد” دون ان تترك اي تعليق.
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