كتب امير فتحي في الأحد 8 سبتمبر 2019 02:47 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف متابعيها على انستغرام بعدة صور تجمعها بابنتيها أثناء تواجدها بمدينة برشلونة فى إسبانيا. وعلقت رانيا يوسف على الصور قائلة: “أسرتى هى كل حياتى، ويأتى كل شىء فى المرتبة الثانية بالنسبة ليا”، معربة عن حبها لابنتيها التى تقضى معهما وقتا ممتعا. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف تنشر صور جديدة مع ابنتيها: “كل حياتي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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