"بعد عشرة" أحدث أغاني ألبوم عمرو دياب "أنا غير"

كشفت مصادر مقربة من النجم عمرو دياب عن أحدث أغانيه بعنوان "بعد عشرة"، و "أنا بشتاق"، وهما من ضمن ألبومه الجديد "أنا غير"، والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

و كلمات أغنيه "أنا بشتاق": "أنا بشتاق كل يوم ياما قالولى

وهى عارفة إنى محبتش غيرها أكيد، أيوه أنا بشتاق".

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يذكر أن النجم عمرو دياب طرح ثلاث أغانى من الألبوم، هي: "أنا غير"، كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، "بحبه"، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، "يوم تلات"، كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامة الهندي.