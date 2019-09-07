بالصور.. رانيا يوسف مع عائلتها في إسبانيا

تقضي الفنانة رانيا يوسف إجازتها الصيفية مع عائلتها في مدينة برشلونة، بإسبانيا.

ونشرت الفنانة رانيا يوسف بعض الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلقت عليها قائلة: "عائلتي هي حياتي ، ويأتي كل شيء آخر في المرتبة الثانية بقدر ما هو مهم بالنسبة لي".

وكانت الفنانة رانيا يوسف شاركت مؤخرًا في فيلم "ليلة حب"، وهو من تأليف رانيا ‏البشبيشي، ‏وإخراج رضا عبد الرازق، وتظهر فيه رانيا يوسف بالنقاب، حول مجموعة من الأقارب ‏يلتقون بعد ‏فترة غياب ‏طويلة تتجاوز العشر سنوات، ليكتشفوا أن حياتهم

وشخصياتهم اختلفت تماماً، وتدور ‏أحداث الفيلم ‏في إطار من ‏التشويق والأكشن‎. ‎

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تشارك في بطولة مسلسل "مملكة إبليس"، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من غادة عادل، إيمان العاصي، أحمد داود، كريم قاسم، صبري فواز، خالد أنور، محمد جمعة، سلوى خطاب، محمد عادل.

Advertisements