شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رانيا يوسف بصحبة ابنتيها فى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور تجمعها بابنتيها أثناء تواجدها بمدينة برشلونة فى إسبانيا، والتى نالت إعجاب محبيها.

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وعلقت رانيا يوسف على الصور التى نشرتها على حسابها قائلة: "أسرتى هى كل حياتى، ويأتى كل شىء فى المرتبة الثانية بالنسبة ليا"، معربة عن حبها لابنتيها التى تقضى معهما وقتا ممتعا.

تشارك الفنانة رانيا يوسف فى مسلسل "الآنسة فرح" المأخوذ من مسلسل أمريكى بعنوان "Jane the virgin" وهو دراما كوميدية رومانسية عرض خلال 5 أجزاء على قناة CW بداية من عام 2014، والمسلسل بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت وإخراج أحمد الجندى والمقرر عرضه فى الموسم الشتوى.