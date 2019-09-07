شاهد.. فيفي عبده في وصلة رقص جديدة: “انا بحب الرقص جدا”

كتب امير فتحي في السبت 7 سبتمبر 2019 12:55 صباحاً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو جديد وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت فيفي عبده في الفيديو وهي ترقص داخل منزلها وعلقت قائلة: “‏أنا بحب الرقص‏ جدا انتو ‏كمان بتحبه ‏اسكيوزمي”. يذكر ان فيفي عبده تعبر عن حبها للرقص الشرفي في الفترة الاخيرة عبد الفيديوهات التي تنشرها دائم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي رغم الانتقاد المتواصل الذي تتعرض له.

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