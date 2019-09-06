استبعاد سلمان خان من "إن شاء الله" بعد خلافات مع المنتج

قال المنتج الهندي سانجاي ليلا باهنسالي، منتج فيلم "إن شاء الله"، إنه قرر استبعاد سلمان خان من إكمال الفيلم المتوقع طرحه في عيد فطر ٢٠٢٠، مضيفا أنه يكن كل الاحترام لسلمان خان ولن يتطرق إلى أي من تفاصيل الاستبعاد تقديرا للصداقة.

وأعلن باهنسالي أنه قرر الإبقاء على بطلة العمل عاليا بهات، مشيرا إلى أنه سيتم التعاقد مع بديل لسلمان خان مع طرح اسمي أكشاي كومار وهريثيك روشان كأقرب المرشحين.

وكان المنتج طرح الملصق الدعائي للفيلم في صورة تجمع بين عاليا بهات وسلمان خان، ولكن هذا الأمر لم يمنعه من اتخاذ القرار بتغيير سلمان خان وتعديل سيناريو الفيلم الذي أشرف الأخير على كتابته.

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ويعد انشغال سلمان خان بالجزء الثالث من فيلم دابانج الشرارة التي أشعلت الخلافات بين تايجر بوليوود ومنتج فيلمه الجديد، خاصة أن التنافس في موسم عيد ٢٠٢٠ سيكون شرسا مع طرح شاروخان لفيلمه "دون ٣" في التوقيت نفسه، بالإضافة إلى فيلم عامر خان "لال سينج تشادها".

من جانبه، لم يعلق سلمان خان على تصريحات باهنسالي، لكنه اكتفى بنشر كواليس تصوير فيلم دابانج.

يذكر أن آخر أعمال سلمان خان للسينما كان فيلم بهارات الذي طرح في عيد الفطر وحقق نجاحا جعله من أعلى ٣ أفلام تحقيقا للإيرادات لهذا العام.