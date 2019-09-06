ديمي لوفاتو تنشر صورتها بالبكيني دون تعديل: “نعم لدي سلوليت”

كتب امير فتحي في الجمعة 6 سبتمبر 2019 05:47 صباحاً - فاجات النجمة الامريكية ديمي لوفاتو بنشرها صورة لها بالبكيني دون اي تعديل معترفة انها تعاني من السلوليت.

وقالت ديمي لوفاتو تعليقا على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام: “هذه اكبر مخاوفي.. صورة لي بالبكيني دون تعديل وخمن ماذا انه سلوليت”.