كتب امير فتحي في الجمعة 6 سبتمبر 2019 05:47 صباحاً - فاجات النجمة الامريكية ديمي لوفاتو بنشرها صورة لها بالبكيني دون اي تعديل معترفة انها تعاني من السلوليت.
وقالت ديمي لوفاتو تعليقا على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام: “هذه اكبر مخاوفي.. صورة لي بالبكيني دون تعديل وخمن ماذا انه سلوليت”.
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كانت هذه تفاصيل خبر ديمي لوفاتو تنشر صورتها بالبكيني دون تعديل: “نعم لدي سلوليت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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