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كتب امير فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2019 03:58 مساءً - نشرت صحيفة “جلوبو سبورت ” البرازيلية خبرا عن وفاة ” دانيلو فليسيانو دي مورايس ” نجل لاعب كرة القدم وقائد منتخب البرازيل السابق النجم ” كافو ” مساء أمس الأربعاء .
حيث تعرض دانيلو البالغ من العمر 30 عاما إلى أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته أثناء لعبه لمبارة كرة قدم مع أصدقائه في أحد الملاعب القريبة من منزله .
وذكرت الصحيفة أن دانيلو لعب في المباراة لمدة 10 دقائق ثم شعر بعد ذلك بالتعب وإنه ليس بخير وعدم القدرة على التنفس وأخبر أصدقائه بذلك .
ليتم نقل دانيلو على الفورإلى مستشفى ” ألبرت أينشتاين ” في ساو باولو حيث لفظ أنفاسه الأخيرة وفشلت المحاولات في إنقاذه .
وأكد خبر الوفاة اللاعب البرازيلي السابق ” باولو سيرجيو” زميل كافو السابق بنادي روما الإيطالي .. قبل أن يقدم العديد من أساطير الكرة تعازيهم لكافو .
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة نجل أسطورة الكرة البرازيلية ” كافو ” أثناء مباراة كرة قدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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