روشتة النجاح من رانيا يوسف

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

قدمت الفنانة المصرية رانيا يوسف عدد من النصائح لجمهورها لتحقيق النجاح في الحياةن رغم الصعوبات.

رانيا من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، شاركت جمهورها في صورة جديدة لها، وكتبت معلقة: «الإيجابية والثقة والإصرار هي مفتاح النجاح في الحياة، ولذلك لا تفقد الأمل أبدا في نفسك».

الصورة التي نشرتها رانيا يوسف ظهرت فيها بفستان وردي مبهج، وحازت على إعجاب جمهورها، كما عبر الفانز عن إعجابهم بكلماتها.

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رانيا يوسف سافرت خلال أجازة الصيف إلى الساحل الشمالي، ونشرت منذ أيام فيديو لها ترقص فيه مع الفنان مصطفى فهمي وزوجته أثار عاصفة من الانتقادات.

رانيا واحدة من الفنانات المثيرات للجدل، ظهرت خلال الفترة الماضية أكثر من مرة بملابس لافتة، كما أثارت مشكلة كبيرة بعدما ظهرت بفستان فاضح في مهرجان القاهرة السينمائي.

الفنانة المصرية تعرضت للمساءلة القانونية ولكنها استطاعت أن تثبت حسن نيتها، وتم انتهاء القضية، ولكنها صرحت مؤخرا أن قضية الفستان زادت من شهرتها.

رانيا تستكمل تصوير مشاهدها المتبقية من مسلسل “مملكة إبليس” والذي يجمعها بغادة ‏عادل، وأحمد ‏داود، وإيمان العاصي، وخالد أنور، وكريم قاسم، ومحمود الليثي، وسلوى خطاب، وصبري ‏فواز، ومحمد جمعة، وأسماء جلال، من ‏تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق ‏الجنايني.